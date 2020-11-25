Enerji veren egzersizler endorfin seviyesini arttırarak daha çok gülümsetiyor!

Hergün spor salonuna gitmek istemeyenler için günlük olarak yapması kolay egzersizleri elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Evde ofiste rahatlıkla yapabileceğiniz ve yalnızda 2 dakikanızı alacak pratik egzersizler sayesinde hem fit bir vücuda sahip olacak hem de daha mutlu olabilirsiniz. Sizin için bir araya getirdiğimiz 2 dakikalık egzersizler aynı zamanda vücutta endorfin seviyesini arttırarak mutlu olmanızı sağlıyor. Gün içerisinden çok daha enerjik hem mutlu hem de fit olmak isteyenler için daha ne olsun dedirten bu 2 dakikalık egzersizler sayesinde sizde düzenli olarak egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz! Evde kolay egzersiz nasıl yapılır? Mutluluğu arttıran egzersizler neler? İşte kolay egzersizin sırrı!

Hepimiz fit bir vücuda sahip olmak hem çok yemek yemek yem de zayıf görünmek istiyoruz. Her ne kadar yiyorum yiyorum nasıl olsa kilo almıyorum deseniz bile ilerleyen zamanlarda metabolizmanın yaşa bağlı olarak yavaşlamaya başladığı an elinizde patlayacak bu cümleleri yutmamak için şimdiden egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirseniz sizin için çok daha iyi olabilir. Eee hadi o halde 2 dakikalık kolay egzersizler nelermiş hep beraber göz atalım...

Endorfin seviyesini artıran egzersizler

1-)Jumping jack; Yaklaşık 20-30 saniye kadar sürdürebileceğiniz jumping jack hareketi ile el ve ayaklarınızı açıp aynı anda kapatabilirsiniz.

2)Squat; Kalça kalça ve bacak bölgelerini çalıştırmada oldukça etkili olan squat hareketini günlük olarak 30 saniye kadar yapabilirsiniz.

3)Mekik; Kol ve omuzlarınızı güçlendirmek için günde 30 saniye kadar memik çekebilirsiniz.

4)Yarım mekik; Karın kaslarınızı güçlendirmek ve sıkılaştırmak için 30-35 saniye kadar yarım mekik çekerek fit bir görünüme sahip olabilirsiniz.