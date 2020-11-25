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Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır çay saatlerinin vazgeçilmezi!

Çay sohbetlerinin vazgeçilmez lezzeti olan damla çikolatalı kurabiye tarifini bir araya getirdik! Evde damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır çay saatlerinin vazgeçilmezi!
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Çayın yanında kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz damla çikolatalı kurabiye tarifini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! Damla çikolatalı kurabiye tarifini sizde evde deneyerek sevdiklerinizle çayın yanında sohbetinize eşlik edecek damla çikolatalı kurabiyeyi deneyebilirsiniz. İşte damla çikolatalı kurabiye tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 

125 gram tereyağı, 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri,
1/2 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı damla çikolata, 300 gram un, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilin yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; 

Oda ısısında beklettiğiniz 125 gram tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin. 2 adet yumurtayı tereyağına ekledikten sonra tekrar çırpın. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilin ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Son olarak 300 gram elenmiş un ve 1 su bardağı damla çikolatayı da ekledikten sonra kurabiye hamurunuzu yoğurun.
Hazırladığınız kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kapladıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar bekletin.

Soğuyan ve kıvam alan kurabiye hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle hızlıca şekil verin. Kurabiyeleri, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin. Fırın içinde 5 dakika kadar beklettikten sonra ılık olarak

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