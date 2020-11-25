Zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!

Zeytinyağlı yemekler arasında zirveyi oynayan tariflerden biri de zeytinyağlı kerevizdir. Anne eli değmiş gibi sizde evde zeytinyağlı kereviz tarifini kolay bir şekilde yapmak için sizin için bir araya getirdiğimiz tarife göz atabilirsiniz. Evde zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır? Zeytinyağlı kereviz yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte elmaelma.com okurları için zeytinyağlı kerevizi kolay bir şekilde yapmanın püf noktaları.

Malzemeler;

4 adet orta boy kereviz, 2 adet orta boy havuç, 1 su bardağı bezelye, 1 adet orta boy kuru soğan, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 1/2 su bardağı portakal suyu, 1/2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1/4 demetdere otu yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;

Orta boy kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz kerevizleri iri parçalar halinde kesin. Havuçları, halka halka ya da arzuya göre kerevizlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin. Doğranmış havuçları katıp, soğanlarla birlikte 3-4 dakika kadar soteleme işlemini sürdürün.

Kerevizlerle birlikte bezelyeyi katın. Tahta bir kaşık yardımıyla tüm sebzelerin üzerini düzelttikten sonra toz şeker, tuz, taze sıkılmış limon suyu, portakal suyu ve suyu ilave edin. Besin ve renk değerlerini koruması için arzuya göre orta kısmına küçük bir delik açtığınız yağlı kağıdı sebzelerin üzerine kapatın. Zeytinyağlı kerevizi, kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte 30 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine dereotu ilave ederek servis edebilirsiniz.