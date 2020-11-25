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Tuba Büyüküstün'ün Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi

Temmuz ayında işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayıran oyuncu Tuba Büyüküstün'ün meslektaşı Ekin Mert Daymaz'la aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Tuba Büyüküstün'ün Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi
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38 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu Tuba Büyüküstün ile 29 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ile yakınlaştığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan söylentiler için ikili, henüz bir açıklama yapmadı.

İlişkilerini gizli yaşıyorlar

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan Büyüküstün ile Daymaz, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. Çift, ilişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış.

Aralarında 9 yaş fark var

Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan 9 yaş büyük olması dikkat çekti. Ekin Mert Daymaz, son olarak dans eğitmeni Elif Gürlük ile aşk yaşamıştı. 

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