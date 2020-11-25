search menu
search
close

Bitkilere zarar vermeyen vermeyen ilaç nasıl yapılır kimyasal ürünlere gerek yok!

Bahçeyle uğraşmayı sevenlere çiçeklere zarar vermeyen böcek ilacı yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik! İşte böceklerle başı dertte olanlar için tarifi!

Bitkilere zarar vermeyen vermeyen ilaç nasıl yapılır kimyasal ürünlere gerek yok!
-A A+

Bahçe işleriyle uğraşmayı sevenler için evde kendi böcek ilaçlarını hazırlamanın yöntemlerini elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Yaz aylarında bahçede böcek sorunlarını ortadan kaldırmak isteyenlerin çiçeklere zarar vermeden böcek sorununu ortadan kaldırmak için evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz böcek ilacı tarifini paylaştık. Çiçeklere zarar vermeden doğal böcek ilacı tarifi arayanlar için tarife gözatabilirsiniz. 

Renk renk çiçeklerin ve o mis gibi kokan bahçede saatler geçirmek isteyenlerin böcek sorununu çözmek için doğal böcek ilacı yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik! Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz böcek ilacı tarifi ile en etkili böcek ilacını elde ederek saatlerce oturabileceğiniz bahçe keyiflerinizi uzatabilirsiniz! İşte en entilli doğal böcek ilacı tarifi...

Malzemeler; 4 adet soğan, 1 litre su, 2 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı kırmızı biber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıdaki malzemeleri yaklaşık 1 litre su ile blendırdan geçirip kıvamı elde ettikten sonra 8 litre suya yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar rendelediğiniz sabunu ilave ettikten sonra elde ettiğiniz kıvamı iyice karıştırın. Daha sonra karışımı çiçeklerin üzerine uygulayarak böcek sorunlarınıza son verebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pırıl pırıl parlayan bir cildin sırrı altın maskesinde! Pırıl pırıl parlayan bir cildin sırrı altın maskesinde!
Güzellik
Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek 5 aktivite önerisi! Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek 5 aktivite önerisi!
Aşk
En Güncel Galeriler
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Güzelliğiyle büyüleyen Jlo'dan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Güzelliğiyle büyüleyen Jlo'dan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
Enes Batur'dan sonra Kubilay Aka! Aracıyla şarampole yuvarlandı!
Enes Batur'dan sonra Kubilay Aka! Aracıyla şarampole yuvarlandı!
Önceki Haberler
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Bomba iddia! Tuba, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor!
Bomba iddia! Tuba, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor!
Anne eli değmiş gibi: Zeytinyağlı kereviz
Anne eli değmiş gibi: Zeytinyağlı kereviz
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Damla çikolatalı kurabiye
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Damla çikolatalı kurabiye
Gonca, kendisinden 14 yaş büyük Hakan'la aşk yaşadığını itiraf etti!
Gonca, kendisinden 14 yaş büyük Hakan'la aşk yaşadığını itiraf etti!
Egehan'a kardeş geliyor! Ünlü çiftin ikinci bebek heyecanı!
Egehan'a kardeş geliyor! Ünlü çiftin ikinci bebek heyecanı!
Kıskançlıktan deliye dönen Gülben'den Esra'ya korkunç hediye!
Kıskançlıktan deliye dönen Gülben'den Esra'ya korkunç hediye!
6 yıldır komada olan Kenan Işık'tan sevindiren haber!
6 yıldır komada olan Kenan Işık'tan sevindiren haber!
Yorumlar