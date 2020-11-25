Bitkilere zarar vermeyen vermeyen ilaç nasıl yapılır kimyasal ürünlere gerek yok!

Bahçe işleriyle uğraşmayı sevenler için evde kendi böcek ilaçlarını hazırlamanın yöntemlerini elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Yaz aylarında bahçede böcek sorunlarını ortadan kaldırmak isteyenlerin çiçeklere zarar vermeden böcek sorununu ortadan kaldırmak için evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz böcek ilacı tarifini paylaştık. Çiçeklere zarar vermeden doğal böcek ilacı tarifi arayanlar için tarife gözatabilirsiniz.

Renk renk çiçeklerin ve o mis gibi kokan bahçede saatler geçirmek isteyenlerin böcek sorununu çözmek için doğal böcek ilacı yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik! Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz böcek ilacı tarifi ile en etkili böcek ilacını elde ederek saatlerce oturabileceğiniz bahçe keyiflerinizi uzatabilirsiniz! İşte en entilli doğal böcek ilacı tarifi...

Malzemeler; 4 adet soğan, 1 litre su, 2 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı kırmızı biber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıdaki malzemeleri yaklaşık 1 litre su ile blendırdan geçirip kıvamı elde ettikten sonra 8 litre suya yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar rendelediğiniz sabunu ilave ettikten sonra elde ettiğiniz kıvamı iyice karıştırın. Daha sonra karışımı çiçeklerin üzerine uygulayarak böcek sorunlarınıza son verebilirsiniz.