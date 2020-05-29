Evde fön nasıl çekilir uygun makine ile deneyin!

Koronavirüs salgınından korunmak için çoğu kadın kuaförlere gitmekten uzak duruyor. Eğer salgın endişesiyle kuaföre gitmeyip evde fön çekmek istiyorsanız haberimize bir göz atın. Üstelik evde fön çekmek düşündüğünüzden çok daha kolay. İşte istediğiniz sonucu almanızı sağlayacak evde fön çekme tüyoları!

Fön makineleri ve kurutma makineleri

Fön makineleri ve saç kurutma makineleri farklı yapılarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Evde saçlarımızı kurutmak için kullandığımız makineler fön çekmek için yeterli olmayabilir. Saç makineleri; belirli bir ısıya ulaştıktan sonra koruma rezistansını devreye sokarak durabilir ya da aşırı yüklemeden bozulabilir.

Fırçanın boyutu ve cinsi

Evde fön çekerken; ısıyı kolayca iletebilen bir kıl yapısına sahip ve saçınızın boyuna ve yapısına uygun bir saç fırçası kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Nemli saçlarınızı geniş dişli taraklar kullanarak saçlarınızı taramak; fön sırasında da saçlarınızın daha kolay taranıp, şekil almasını sağlar.

Fön çekme

Saçlarınızı yıkayıp taradıktan sonra kurutun. Klipsli tokalar yardımıyla saçlarınızın ön ve arka kısımlarını 3 ya da 4 parçaya ayırın. Fön çekmeye öncelikle ense kısımlarından başlayın. Saçlarınızın daha hacimli bir görünüm kazanması için; fönü aşağıya doğru değil, saçlarınızın uzama yönünün aksine doğru uygulamalısınız.