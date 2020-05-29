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Jüri üyesi olarak ekranlara geri dönen Bülent Ersoy ayda 3 milyon TL kazanacak!

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Bülent Ersoy, yeni sezonda Show TV'nin Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğuna oturacak.

Jüri üyesi olarak ekranlara geri dönen Bülent Ersoy ayda 3 milyon TL kazanacak!
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Geçtiğimiz günlerde önce yakın arkadaşı Nur Yerlitaş ardından da annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan diva Bülent Ersoy, ekranlara dönüyor. Diva, Kuaförüm Sensin adlı yarışma programında jüri üyeliği yapacak.

Ayda 3 milyon 250 bin TL alacak

Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşmaya göre ayda 3 milyon 250 bin lira alacak. Bülent Ersoy, yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir ücrete el sıkıştı. Ersoy, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.

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