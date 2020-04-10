Evde kahkül nasıl kesilir net kahkülleri kuru saçla kesin!

Salgın nedeniyle herkesin eve kapandığı korona günlerinde saç bakımınızı es geçmeniz gerekmiyor. Trend saç kesimlerinden biri olan kahkülü kendiniz kolayca saçınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey iyi bir makas! Peki evde kahkül nasıl kesilir? İşte evde kolay kahkül kesme yöntemleri!

Net kahküller için kuru saçlar

Net bitişli kahkül kesimi kullanmak istiyorsanız bunu saçlarınız kuruyken yapmalısınız. Islak saçlar gerilir ve genişler. Bu sebeple farkında olmadan onları istediğinizden daha kısa bir şekilde kesmiş olabilirsiniz.

Uygun makaslar alın

Evde kullanılan makaslar maalesef saçlarınızı kesmek için ideal araçlar değil. Saçınızı yanlış bir makasla kestiğinizde, uçları kırılıp bölünebilir. Bu da kesinlikle kahkül görüntüsüne uygun bir bitiş değildir.

Doğal kahkül kesimi

Eğer kahküllerinizi düz kullanmayı planlıyorsanız; saçlarınızı düzleştirilmiş hali ile kesebilirsiniz. Ancak kıvırcık ve doğal saçlarınızı kullanmaya devam edecekseniz; saçlarınızın şeklini hiç bozmadan, belirlediğiniz uzunlukta kahküllerinizi kesmelisiniz.

Yüz şeklinizi düşünün

Uzun yüzler genellikle tam kahkül veya derin perçem parçalarını kullanmak için ideal yüzlerdir. Kahkülsüz, uzun saçlı ve uzun yapıdaki yüzler; aşağı doğru çekilmiş ve cansız görünecektir. Yuvarlak yüz şekilleri; yuvarlaklığı vurgulayabilecek sert bir kahkül ile görünümünü dengeler.

Birinci Adım: Bir tarak kullanarak ön kısmı kesin. Ardından, merkezde üçgen bir bölüm oluşturun. Üçgenin zirvesi, kafanızın doğal olarak ileri doğru gitmeye başladığı yer olmalı. Üçgenin taban köşeleri ise kaş kemerlerinin hemen üstünde olmalıdır.

İkinci Adım: Ardından, üçgen bölümü toplayarak öne ve dışa doğru tarayın.

Üçüncü Adım: Daha yumuşak bir etki yaratmak için nokta kesme tekniği kullanarak kahküllerinizin uçlarına müdahale edin.