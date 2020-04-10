Vücuda yastık bağlama akımına uyan Duygu Özaslan yarı çıplak poz verdi!

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Duygu Özaslan son günlerde sosyal medyada başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına uyan isimlerden biri oldu. Özaslan'ın vücuduna yastık sararak yarı çıplak poz vermesi sosyal medyayı salladı. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Yarı çıplak poz verdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evlerie kapanan ünlü isimler sosyal medyada yeni akım başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcı bir yastığı beline kemerle bağlayarak poz verdi. O akıma dahil olan isimlerden biri de Youtuber Duygu Özaslan oldu. Özaslan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Beni artık ciddiye almayı bırakın" notunu düştü. Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ise Özaslan'ın fotoğrafına alev emojisi koyarak beğendi.

Türk ünlüler de akıma dahil oldu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti.