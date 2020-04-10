search menu
search
close

Vücuda yastık bağlama akımına uyan Duygu Özaslan yarı çıplak poz verdi!

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Duygu Özaslan vücuda yastık bağlama akımına uydu ve yarı çıplak poz verdi.

Vücuda yastık bağlama akımına uyan Duygu Özaslan yarı çıplak poz verdi!
-A A+

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Duygu Özaslan son günlerde sosyal medyada başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına uyan isimlerden biri oldu. Özaslan'ın vücuduna yastık sararak yarı çıplak poz vermesi sosyal medyayı salladı. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Yarı çıplak poz verdi 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evlerie kapanan ünlü isimler sosyal medyada yeni akım başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcı bir yastığı beline kemerle bağlayarak poz verdi. O akıma dahil olan isimlerden biri de Youtuber Duygu Özaslan oldu. Özaslan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Beni artık ciddiye almayı bırakın" notunu düştü.  Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ise Özaslan'ın fotoğrafına alev emojisi koyarak beğendi.

Vücuda yastık bağlama akımına uyan Duygu Özaslan yarı çıplak poz verdi!

Türk ünlüler de akıma dahil oldu 

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Makyajsız fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı: P..pomu ye! Makyajsız fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı: P..pomu ye!
Magazin
Bir dilim asla yetmeyecek: Yaban mersinli kek tarifi Bir dilim asla yetmeyecek: Yaban mersinli kek tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Önceki Haberler
Mide yanmasının çözümü burada!
Mide yanmasının çözümü burada!
Virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı!
Virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı!
Yastıkla poz veren ünlülerin aksine sade paylaşımına beğeni yağdı!
Yastıkla poz veren ünlülerin aksine sade paylaşımına beğeni yağdı!
Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...
Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...
Kahvaltı için pudra şekerli lokma tarifi!
Kahvaltı için pudra şekerli lokma tarifi!
Fatih Ürek'ten Demet'e olay sözler: Yaptıkları karaktersizliğin sonu!
Fatih Ürek'ten Demet'e olay sözler: Yaptıkları karaktersizliğin sonu!
Kulağınızda yoğun kaşıntı varsa dikkat!
Kulağınızda yoğun kaşıntı varsa dikkat!
Leziz mi leziz: Tavada ay böreği tarifi
Leziz mi leziz: Tavada ay böreği tarifi
Yorumlar