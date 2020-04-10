search menu
search
close

Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyadaki takipçilerini mest etti!

Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyadaki takipçilerini mest etti!
-A A+

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından tüm insanlar gibi ünlü isimlerde evlerine kapandı. O isimlerden biri  Fahriye Evcen. Ünlülerin eve kapanmasının ardından sosyal medyada pek çok farklı akım başladı. Onlardan biri de 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Evcen, akıma uymayan isimlerden biri oldu ve paylaştığı sade fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Ünlü oyuncu yastık akımına uymadı 

Sosyal medyada son olarak başlayan yastık akımına saçma bulup katılmayan isimlerden biri de başarılı oyuncu Fahriye Evcen. Sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan Evcen, hayranlarının beğenisini kazandı. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. 

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;

Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyadaki takipçilerini mest etti!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Makyajsız fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı: P..pomu ye! Makyajsız fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı: P..pomu ye!
Magazin
Yastık bağlama akımına uydu! Yarı çıplak pozuyla olay oldu! Yastık bağlama akımına uydu! Yarı çıplak pozuyla olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Önceki Haberler
Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...
Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...
Kahvaltı için pudra şekerli lokma tarifi!
Kahvaltı için pudra şekerli lokma tarifi!
Fatih Ürek'ten Demet'e olay sözler: Yaptıkları karaktersizliğin sonu!
Fatih Ürek'ten Demet'e olay sözler: Yaptıkları karaktersizliğin sonu!
Kulağınızda yoğun kaşıntı varsa dikkat!
Kulağınızda yoğun kaşıntı varsa dikkat!
Leziz mi leziz: Tavada ay böreği tarifi
Leziz mi leziz: Tavada ay böreği tarifi
Bir dilim asla yetmeyecek: Yaban mersinli kek tarifi
Bir dilim asla yetmeyecek: Yaban mersinli kek tarifi
Muz kabuğunun cilde inanılmaz faydaları!
Muz kabuğunun cilde inanılmaz faydaları!
Müjde Ar koronavirüse mi yakalandı! İşte eşinden ilk açıklama!
Müjde Ar koronavirüse mi yakalandı! İşte eşinden ilk açıklama!
Yorumlar