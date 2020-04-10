Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyadaki takipçilerini mest etti!

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından tüm insanlar gibi ünlü isimlerde evlerine kapandı. O isimlerden biri Fahriye Evcen. Ünlülerin eve kapanmasının ardından sosyal medyada pek çok farklı akım başladı. Onlardan biri de 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Evcen, akıma uymayan isimlerden biri oldu ve paylaştığı sade fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu yastık akımına uymadı

Sosyal medyada son olarak başlayan yastık akımına saçma bulup katılmayan isimlerden biri de başarılı oyuncu Fahriye Evcen. Sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan Evcen, hayranlarının beğenisini kazandı. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;