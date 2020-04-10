Lyme hastalığı nedir ciltte dökültülerle kendini gösteriyor!

Toplumda yaygın olarak bilinmeyen Lyme hastalığı çok ciddi bir hastalık. Kene yoluyla vücuda taşınan bakteri ve virüslerin neden olduğu bu hastalık ciltte döküntü ve kızarıklıkların yanı sıra yorgunluk, titreme, vücut ağrıları gibi şikayetlere yol açıyor. Lyme hastalığına yakalanmamak için çimenli ve yoğun ormanlık alanlarda zaman geçirirken dikkatli olmak gerekiyor. İşte Lyme hastalığına dair tüm merak edilenler!

Lyme hastalığı nedir?

Kene ve benzeri parazitler, insan vücuduna yapıştıktan sonra, taşıdıkları virüs ya da bakterileri insanlara bulaştırabilirler. Lyme hastalığı özellikle “geyik kenesi” denen bir kene türünde bulunan Borrelia bakterisinin insana bulaşması sonucu oluşur. Lyme hastalığı tedavi edilmediğinde, felce kadar ilerleyen nörolojik semptomlara neden olabilir.

Lyme hastalığı belirtileri

Bir sivrisinek ısırığının kabarıklığına benzeyen küçük, kırmızı bir yumru, genellikle bir kene ısırığı veya kenenin çıkarıldığı bölgede gözlenir ve birkaç gün içerisinde kaybolur. Bu normal oluşum Lyme hastalığını göstermez. Fakat aşağıda sıralan belirtiler, enfekte olduktan sonraki bir ay içinde ortaya çıkabilir:

eritema migrans (döküntü birden fazla yerde de gözlenebilir)

ateş,

titreme,

yorgunluk,

vücut ağrıları,

baş ağrısı,

boyun tutukluğu

şişmiş lenf bezleri

Lyme hastalığına bakteri taşıyan keneler sebep oluyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Lyme hastalığına, Borrelia burgdorferi ve Borrelia mayonii bakterileri neden olur. Bu bakterileri taşıyan genç kahverengi keneler, çoğu zaman haşhaş tohumu büyüklüğündedir. Bakteriler kene ısırığıyla birlikte cilt engelini aşarak kan dolaşımına girer ve hastalığa neden olur.

Çoğu durumda Lyme hastalığına yakalanmak için enfekte kenenin en az 36 ila 48 saat boyunca insana yapışmış olması gerekir. Vücutta sonradan fark edilen ve artık şişmiş olan keneler, muhtemelen bakterileri bulaştıracak kadar uzun süre beslenmiştir. Kenenin mümkün olan en kısa sürede çıkarılması enfeksiyonu önleme açısından önemlidir.

Lyme hastalığı tedavisi

Lyme hastalığı, bakteriyel bir hastalık olduğu için tedavisinde antibiyotikler kullanılır.

Oral antibiyotikler: Bunlar erken evre Lyme hastalığının standart tedavisidir. Oral antibiyotikler genellikle 8 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için doksisiklin; küçük çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar için amoksisilin veya sefuroksim içerir. Genellikle 14 ila 21 günlük bir antibiyotik kürü önerilir. Ancak bazı çalışmalar 10 ila 14 gün süren kürlerin de eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir.

İntravenöz antibiyotikler: Hastalık, merkezi sinir sistemine ilerlemişse, doktorunuz 14 ila 28 gün boyunca intravenöz bir antibiyotik ile tedavi önerebilir.