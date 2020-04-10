Survivor Panaroma yorumcularından Nisa için bomba sözler neden Yasin'in kanatları altında!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan ve Sercan ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Nisa ile ilgili ilginç yorumlar yapıldı. Eski Survivor yarışmacısı olan Damla Can, Nisa'nın takım arkadaşları tarafından çok fazla tolere edildiğini iddia etti. Can, Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır' diyerek Nisa'ya yüklendi.

''Neden Yasin'in kanatları altında?''

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can, "Ben Nisa'yı çok seviyorum. Çok duygusal, çok naif. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Çok tatlı ama burada Nisa'ya hiçbir şekilde hak veremiyorum. Nisa neden potansiyelinin farkında değil? Bu kadar sevilen kişinin karakterini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Neden Yasin'in kanatları altında? Yasin'den önce Nisa elenirse şaşırmam. Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Nisa'ya baktığımız zaman karakterini ortaya koymuyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır" ifadelerini kullandı.

Nisa Bölükbaşı kimdir?

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.