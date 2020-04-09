Fatih Ürek küs olduğu arkadaşı Demet Akalın'a yüklendi sıfıra sıfır karakter bir insan!

Yakın iki dost olan Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın arası Şubat ayında bozuldu. Fatih Ürek'in Saba Tümer'in canlı yayınında Akalın'a söyledikleri ikili arasındaki kavgayı alevlendirdi.

Demet'e fena yüklendi

Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katılan Fatih Ürek, konu eski arkadaşı Demet'e gelince ağır ifadeler kullandı. Demet Akalın’ı aradığını söyleyen ünlü şarkıcı, Akalın'ın kendisine “Sen kimsin ki seni dinleyeyim?” dediğini öne sürdü.

"Demet Akalın benim için bitmiştir!"

Fatih Ürek, “Beraber olduğumuz insanları 'hırsız' diye sosyal medyada yaydın. Sıfıra sıfır karakter bir insan. Demet Akalın benim için bitmiştir. Yaptıkları şeyler karaktersizliğin sonudur” dedi.