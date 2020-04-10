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Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...

Evde olduğumuz bugünlerde cilt bakımını ihmal etmeyenlerin ilk tercihi Sinoz... 

Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...
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Doğal içerikleriyle cildi beslerken sağlıkla parlamasını sağlayan Sinoz, evde
geçirilen zamanı cilt bakım terapisine dönüştürüyor. Sinoz'da cildiniz için birçok ürün bulunuyor.

Sinoz Arındırıcı Kil Maskesi, pürüzsüz bir cilt için gereken her şeye sahip. Aktif
kil özleriyle ciltteki yağlanmayı en aza indirip, siyah noktaların kaybolmasına
yardımcı olurken içeriğindeki papatya, salatalık özleriyle cilt çeperini ve nem
dengesini koruma altına alarak sizi yenilenmiş bir cilde kavuşturuyor.  
 Sinoz Leke Kremi, ciltte oluşabilecek lekelere karşı koruma bariyeri oluşturarak
ten rengi uyumsuzluklarına engel olurken, Sinoz Arındırıcı Peeling, içeriğindeki
arındırıcı mikro tanecikler ile tıkanık gözeneklerle mücadele etmeye yardımcı
oluyor. 

Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...

Sinoz Çatlak Kremi, özel formülü ile cildinizin ihtiyacı olan elastan yapıyı geri
kazanmanıza destek olurken, sıkı ve pürüzsüz bir görünümü düzenli kullanım ile
beraberinde sunuyor.Sinoz Vücut Peelingi ise şu aralar ziyaret edemediğimiz güzellik merkezlerini evlere getiriyor. Evde vakit geçirmek durumunda kaldığımız bugünlerde Sinoz Vücut Peelingi ile el ve ayaklarınıza pratik bir şekilde manikür ve pedikür yapabilirsiniz. İçeriğindeki shea yağı sayesinde kuruyan ciltlere bakım yapan ve vücudunuza spa keyfi sunan Sinoz Vücut Peelingi, uygulama sonrası
vücudunuzda anında kadifemsi bir pürüzsüzlük sağlar. Cildinizin canlı ve parlak
gözükmesine yardımcı olur.

Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...

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Detaylı bilgi için: www.sinoz.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

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