Evde Bakımlı Kalmanın Anahtarı, Sinoz Cilt Bakım Ürünleri...

Doğal içerikleriyle cildi beslerken sağlıkla parlamasını sağlayan Sinoz, evde

geçirilen zamanı cilt bakım terapisine dönüştürüyor. Sinoz'da cildiniz için birçok ürün bulunuyor.

Sinoz Arındırıcı Kil Maskesi, pürüzsüz bir cilt için gereken her şeye sahip. Aktif

kil özleriyle ciltteki yağlanmayı en aza indirip, siyah noktaların kaybolmasına

yardımcı olurken içeriğindeki papatya, salatalık özleriyle cilt çeperini ve nem

dengesini koruma altına alarak sizi yenilenmiş bir cilde kavuşturuyor.

Sinoz Leke Kremi, ciltte oluşabilecek lekelere karşı koruma bariyeri oluşturarak

ten rengi uyumsuzluklarına engel olurken, Sinoz Arındırıcı Peeling, içeriğindeki

arındırıcı mikro tanecikler ile tıkanık gözeneklerle mücadele etmeye yardımcı

oluyor.

Sinoz Çatlak Kremi, özel formülü ile cildinizin ihtiyacı olan elastan yapıyı geri

kazanmanıza destek olurken, sıkı ve pürüzsüz bir görünümü düzenli kullanım ile

beraberinde sunuyor.Sinoz Vücut Peelingi ise şu aralar ziyaret edemediğimiz güzellik merkezlerini evlere getiriyor. Evde vakit geçirmek durumunda kaldığımız bugünlerde Sinoz Vücut Peelingi ile el ve ayaklarınıza pratik bir şekilde manikür ve pedikür yapabilirsiniz. İçeriğindeki shea yağı sayesinde kuruyan ciltlere bakım yapan ve vücudunuza spa keyfi sunan Sinoz Vücut Peelingi, uygulama sonrası

vücudunuzda anında kadifemsi bir pürüzsüzlük sağlar. Cildinizin canlı ve parlak

gözükmesine yardımcı olur.

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Detaylı bilgi için: www.sinoz.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.