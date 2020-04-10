Lerzan Mutlu kimdir takipçisine ateş püskürdü p..po mu ye!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde makyajsız bir fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçilerinin birinden gelen yorumu görünce ise öfkeden deliye döndü. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya "Bir daha makyajsız hiç kimseye görünmeyin'' deyince Mutlu "Popomu ye. Yakından görsen avel gibi kalırsın yüzüme'' diyerek takipçisine sert çıktı.

''Bir daha makyajsız kimseye görünmeyin''

Karantina günlerinde evinden çıkmayan şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz gün makyajsız bir pozunu paylaşmıştı. Makyajsız haliyle gündem olan Mutlu'ya takipçileri yorum yağdırmıştı. Bir takipçisi Mutlu'ya "Bir daha makyajsız hiç kimseye görünmeyin. Adam inanamıyor o makyajsız kadının siz olduğunuza" yorumunda bulundu. Yorumu gören Lerzan Mutlu çileden çıktı.

''Popomu ye''

Mutlu takipçisine verdiği yanıtla olay oldu. Mutlu yanıtında "Popomu ye. Yakından görsen avel gibi kalırsın yüzüme; makyajlı da makyajsız da çok güzelim hadi naş..." dedi.

Lerzan Mutlu kimdir?

42 yaşındaki Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımı olan Mutlu Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji ve Yıldız Koleji'nde okudu. Lerzan Mutlu 10 yaşındayken babası kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Liseden sonra İsviçre'de özel bir üniversiteye giden Mutlu 6 ay sonra okulu bıraktı. Türkiye'de konservatuvar sınavlarına giren Mutlu, İTÜ Türk Musukisi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazandı ancak bu okulu da yarım bıraktı.