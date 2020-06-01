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Hindistan cevizi sütü ile saç düzleştirme işte en etkili yöntemi!

Evde uygulayacağınız doğal yöntemler sayesinde düzleştiricilere gerek duymadan saçlarınızı düzleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yöntemi!

Hindistan cevizi sütü ile saç düzleştirme işte en etkili yöntemi!
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Düz saç sevenlere müjde! Artık  sürekli saçlarınızı düzleştirmek için fön çektirmek  zorunda kalmayacaksınız. Evde doğal yöntemlerle de saçlarınızı düzleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik saçlarınıza zarar vermeden. Malum fön makinaları ve saç düzleştiricileri saçların bir süre sonra yanmasına ve yıpranmasına neden oluyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere çok kolay bir şekilde saçlarınızı yakmadan düzleştirmenin yöntemlerini hazırladık. Peki hindistan cevizi sütü ile saç düzleştirme nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütü maskesi nasıl hazırlanır? İşte dümdüz saçların sırrı hindistan cevizi sütü tarifi! 

Saç düzleştiren hündüstan sütü maskesi 

Malzemeler: 

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi sütü, 1 tatlı kaşığı süzme bal

Hazırlanışı: 

Balı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Ardından saç diplerinizden saç uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın ve parlak ipeksi saçlar için 2 saat bekledikten sonra saçınızı durulayın.

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