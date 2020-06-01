Çeşnili yumurta dolması nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Çeşnili yumurta dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltılarınızda sürekli aynı çeşit yumurtayı yemekten sıkılanlardan mısınız? Bu tarif tam da size göre! Yumurtaya boyut atlatacak bu şahane lezzet üstelik oldukça kolay bir şekilde hazırlanıyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu şahane enfeslezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çeşnili yumurta dolması tarifi! Şimdiden afiyetler olsun!

MALZEMELER:

4 adet yumurta,1 tatlı kaşığı hardal,2 yemek kaşığı krema,1/4 demet maydanoz,1/4 demet dere otu,1/2 çay kaşığı toz kişniş,1 çay kaşığı tuz,1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları kaynar suda yaklaşık 4- 5 dakika kadar haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesin.Bir kaşık yardımıyla yumurta sarılarını çıkartıp, ayrı bir kaseye alın. Ortadan ikiye bölünmüş, içi boş yumurta aklarını servis tabağına yerleştirin.Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Yumurta sarılarını çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış yeşillikler, krema, hardal, toz kişniş, tuz ve karabiber ile karıştırın.Sıkma torbasına aldığınız yumurta sarılı karışımı, yumurta aklarının ortasına doldurun.Çok kısa bir sürede hazırlanan bu lezzeti ve pratik tarifi arzu ettiğiniz yeşillik ve kahvaltılık söğüş sebzeler yanında bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.