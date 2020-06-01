search menu
search
close

Çeşnili yumurta dolması nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Bu yumurtalar görüntüsüyle göz dolduracak tadıyla sizi mest etmeye yetecek! İşte hazırlanışı ve malzemeleri!

Çeşnili yumurta dolması nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
-A A+

Çeşnili yumurta dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltılarınızda sürekli aynı çeşit yumurtayı yemekten sıkılanlardan mısınız? Bu tarif tam da size göre! Yumurtaya boyut atlatacak bu şahane lezzet üstelik oldukça kolay bir şekilde hazırlanıyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu şahane enfeslezzete  hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çeşnili yumurta dolması tarifi! Şimdiden afiyetler olsun! 

MALZEMELER:

4 adet yumurta,1 tatlı kaşığı hardal,2 yemek kaşığı krema,1/4 demet maydanoz,1/4 demet dere otu,1/2 çay kaşığı toz kişniş,1 çay kaşığı tuz,1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtaları kaynar suda yaklaşık 4- 5 dakika kadar haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesin.Bir kaşık yardımıyla yumurta sarılarını çıkartıp, ayrı bir kaseye alın. Ortadan ikiye bölünmüş, içi boş yumurta aklarını servis tabağına yerleştirin.Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Yumurta sarılarını çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış yeşillikler, krema, hardal, toz kişniş, tuz ve karabiber ile karıştırın.Sıkma torbasına aldığınız yumurta sarılı karışımı, yumurta aklarının ortasına doldurun.Çok kısa bir sürede hazırlanan bu lezzeti ve pratik tarifi arzu ettiğiniz yeşillik ve kahvaltılık söğüş sebzeler yanında bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Acun'un açıklaması meraklandırdı: Dünyada bir ilk olacak! Acun'un açıklaması meraklandırdı: Dünyada bir ilk olacak!
Magazin
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
Organik
En Güncel Galeriler
Yanlışlıkla gelen mesajla aldatıldığını öğrendi! Ortalık karıştı!
Yanlışlıkla gelen mesajla aldatıldığını öğrendi! Ortalık karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Önceki Haberler
Aldatılan damat düğünde gelinden öyle bir intikam aldı ki...
Aldatılan damat düğünde gelinden öyle bir intikam aldı ki...
Yaz makyajının olmazsa olmaz 6 adımı!
Yaz makyajının olmazsa olmaz 6 adımı!
Sıcaklarda iyi gider: Soğuk çorba tarifi
Sıcaklarda iyi gider: Soğuk çorba tarifi
Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi
Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi
56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı!
56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Sevenlerini kahretti! Viyola virtüözü Ruşen Güneş hayatını kaybetti!
Sevenlerini kahretti! Viyola virtüözü Ruşen Güneş hayatını kaybetti!
Bu sabun saçtaki yağı emerek kepeği yok ediyor!
Bu sabun saçtaki yağı emerek kepeği yok ediyor!
Yorumlar