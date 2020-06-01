Sibel Can kaç yaşında photoshop ayarını yapamayınca alay konusu oldu!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Sibel Can, son paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü. Balık etli haliyle bilinen Sibel Can'ın son fotoğrafı bazı takipçileri tarafından elelştiri yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri Can'ın fotoğrafında photoshop olduğunu iddia etti.

Sosyal medyanın diline düştü

Sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Can’ın paylaştığı fotoğraflarda yine photoshop olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının dikkatli takipçileri bu fotoğrafında da photoshop olduğunu iddia etti.Şarkıcının konser görüntüleriyle bu fotoğraflar arasında fark olduğu ortaya çıkınca Can, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Sibel Can kimdir?

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.