Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü duygulandıran bir mesajla kutladı!

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyordu. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çiftten Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü yayınladığı duygusal mesajla kutladı.

Paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, karantina sürecinden barışmış olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Güzel oyuncu Beren Saat, 46 yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı. Saat'in paylaşımına beğeni yağdı.

İşte Beren Saat’in o satırları:

“Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun…”





