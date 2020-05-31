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Pamuk kek nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Hem pratik hem de lezzetli olan enfes bir kek tarifiyle karşınızdayız! Ağızda dağılan bu lezzet sizi mest edecek. İşte hazırlanışı!

Pamuk kek nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!
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Pamuk kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hem pratik hem de lezzetli olan bu şahane lezzet, damaklarınıza adeta şenlik yaşatacak türden. Ağızda dağılan yumuşacık yapısıyla kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

5 adetyumurta
1 + 1/3 su bardağıtoz şeker
1,5 su bardağıun
1 paketkabartma tozu
1-2 damlalimon
1 tatlı kaşığılimon rendesi
1,5 paketvanilin

Hazırlanışı: 

Fırını 170 derecede ısıtmaya başlayın.Yumurta sarısını ve beyazını ayrı kaplara aktarın.Sarılarının üzerine 1/2 su bardağı şeker ilave ederek çırpın.Beyazını güzelce çırpın, iki katına çıkmasını sağlayın. Ardından içine azar azar geriye kalan şekeri ilave ederek kıvamının yoğunlaşmasını sağlayın.
Yumurta sarılarının içerisine beyazını söndürmemeye özen göstererek, üç seferde yedirin.Üzerine eleyerek unu ve vanilyayı ilave edin. Spatula ile karıştırın.
Limon kabuğu, kabartma tozu ve limon suyu ilave ederek tekrar karıştırın.
Yağlanmış fırın kalıbına kek harcınızı aktarın ve 170 derece ısıtılmış fırında 20-30 dakika kadar pişirin.Pişip pişmediğini kürdanla test ettikten sonra fırından alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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