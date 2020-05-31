Hülya Avşar kaç yaşında sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Hülya Avşar'ın son pozu sosyal medyayı salladı. Yaşına rağmen güzelliği ve fit görünümüyle oldukça dikkat çeken Avşar kızı bu sefer de sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi. Paylaşımına saniyeler içerisinde beğeni yağdı.

Sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatan Avşar, bu defa da evinde yaptığı spor faaliyeti sırasında çektiği bir selfie ile sevenlerini heyecanlandırdı. Sporcu sütyeniyle poz veren Avşar kızının paylaşımına adeta beğeni yağdı. Avşar kızının yoruma kapalı olarak paylaştığı selfiesi 50 bine yakın beğeni aldı.

Hülya Avşar kimdir?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağırılırdı. Bu söz "sarışın" anlamına gelmektedirAnne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur.Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur.Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu.Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. "Aradın Mı" adlı Serdar Ortaç parçasıyla o yıl her yerde dinlendi. Şarkının klibinin de beğenilmesi üzerine, "Aradın Mı", Hülya Avşar'ın "Bu Gece Uzun Olacak"tan sonra en çok bilinen şarkısı oldu. Albümden ikinci klip "Ah Be Güzelim" parçasına çekildi. Sanatçı, bu şarkıyla da başarı sağladı.

İşte dikkat çeken o pozu...