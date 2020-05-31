Soğuk çorba nasıl yapılır sıcaklardan bunalanlar için!

Yaz sıcakalarında bunalanlar için oldukça doyurucu serin serin içebileceğiniz soğuk çorbası tarifini sizler için sıraladık! Yaz sıcaklarında afiyetle yiyebileceğiniz tam anlamıyla yaz sıcaklarında afiyetle tüketebileceğiniz soğuk çorba tarifini yapmak için ihtiyacınız olan malzemleri elmaelma.com'da bulabilirsiniz! İşte soğuk çorba yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler;

500 gram yoğurt, 4 su bardağı soğuk su, 3 adet orta boy salatalık, 4 yemek kaşığı haşlanmış ince bulgur, 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır, 1/2 demetdere otu, 1/4 demet maydanoz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 adet küçük boy turp yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;

Bol suda yıkadıktan sonra kabuğunu alacalı şekilde soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Dereotu ve ayıkladığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Yoğurdu geniş bir servis kasesine alın. Azar azar eklediğiniz soğuk su yardımıyla kıvamını açın. Pürüzsüz olan yoğurt koyu bir ayran kıvamına geldiğinde doğranmış salatalık, kıyılmış yeşillikler, haşlanmış ince bulgur, haşlanmış mısır, zeytinyağı ve tuz ilavesiyle karıştırın. Servis kaselerine aldığınız soğuk çorbayı arzuya göre küçük küpler halinde doğranmış turpu içine dahil ettikten sonra yaz sıcaklarını bastırmaya yardımcı soğuk çorbayı afiyetle yiyebilirsiniz.