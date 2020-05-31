search menu
search
close

Soğuk çorba nasıl yapılır sıcaklardan bunalanlar için!

İçinizi ferahlatacak, özellikle yaz sıcaklarında harika bir öneri olacak soğuk çorbanın nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Şimdiden afiyetler olsun.

Soğuk çorba nasıl yapılır sıcaklardan bunalanlar için!
-A A+

Yaz sıcakalarında bunalanlar için oldukça doyurucu serin serin içebileceğiniz soğuk çorbası tarifini sizler için sıraladık! Yaz sıcaklarında afiyetle yiyebileceğiniz tam anlamıyla yaz sıcaklarında afiyetle tüketebileceğiniz soğuk çorba tarifini yapmak için ihtiyacınız olan malzemleri elmaelma.com'da bulabilirsiniz! İşte soğuk çorba yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler;

500 gram yoğurt, 4 su bardağı soğuk su, 3 adet orta boy salatalık, 4 yemek kaşığı haşlanmış ince bulgur, 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır, 1/2 demetdere otu, 1/4 demet maydanoz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 adet küçük boy turp yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; 

Bol suda yıkadıktan sonra kabuğunu alacalı şekilde soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Dereotu ve ayıkladığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Yoğurdu geniş bir servis kasesine alın. Azar azar eklediğiniz soğuk su yardımıyla kıvamını açın. Pürüzsüz olan yoğurt koyu bir ayran kıvamına geldiğinde doğranmış salatalık, kıyılmış yeşillikler, haşlanmış ince bulgur, haşlanmış mısır, zeytinyağı ve tuz ilavesiyle karıştırın. Servis kaselerine aldığınız soğuk çorbayı arzuya göre küçük küpler halinde doğranmış turpu içine dahil ettikten sonra yaz sıcaklarını bastırmaya yardımcı soğuk çorbayı afiyetle yiyebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yaz makyajının olmazsa olmaz 6 adımı! Yaz makyajının olmazsa olmaz 6 adımı!
Makyaj
Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor! Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Önceki Haberler
Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi
Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi
56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı!
56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Sevenlerini kahretti! Viyola virtüözü Ruşen Güneş hayatını kaybetti!
Sevenlerini kahretti! Viyola virtüözü Ruşen Güneş hayatını kaybetti!
Bu sabun saçtaki yağı emerek kepeği yok ediyor!
Bu sabun saçtaki yağı emerek kepeği yok ediyor!
Nusret'in kardeşini görenler gözlerine inanamıyor!
Nusret'in kardeşini görenler gözlerine inanamıyor!
Elon Musk'ın aşkı ruhunu 10 milyon dolara satışa çıkarıyor!
Elon Musk'ın aşkı ruhunu 10 milyon dolara satışa çıkarıyor!
Vücuttaki ağrıların nedeni bu hastalık!
Vücuttaki ağrıların nedeni bu hastalık!
Yorumlar