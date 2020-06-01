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Acun Ilıcalı'nın Survivor açıklaması meraklandırdı dünyada bir ilk olacak!

Survivor 2020 yarışmasında açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, sözleriyle merak uyandırdı. Ilıcalı, kadın ve erkek yarışlarının ne zaman başlayacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın Survivor açıklaması meraklandırdı dünyada bir ilk olacak!
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Acun Ilıcalı, Survivor 2020 konseyinde meraklandıran açıklamalarda bulundu. Ada konseyinde, "Asıl bir bombam var. Yok artık böyle bir şey diyeceksiniz. Ama söyleyemiyorum" sözleri ile yarışmacıları merak içinde bırakan Ilıcalı, “Dünyada bir ilk olacak'' sözleri ile dikkat çekti. Ilıcalı ayrıca Survivor'da kadın ve erkek yarışlarının ne zaman başlayacağını da duyurdu.

''Dünyada bir ilk olacak'' 

Survivor 2020 yarışmacıları, Acun Ilıcalı’dan bir ipucu istedi. Acun Ilıcalı’nın, buna karşılık olarak “Dünyada bir ilk olacak. Seyircilerimizden, Instagramdaki son postumun altına doğru tahmin yazan ve ilk gördüğüm kişiyi Survivor finaline getireceğim” demesi ise herkesi daha çok meraklandırdı.

''Survivor'da kadın ve erkekler karışık yarışacak'' 

Acun Ilıcalı kadın ve erkek yarışmacıların karışık yarışacağı zamanı da açıkladı. Ilıcalı bu haftaki elemeden sonra kadın ve erkek yarışmacıların, oyunlarda artık karışık yarışacağını söyledi. Acun, "Eğer ünlüler takımından elenen olmazsa, Aycan, Elif ve Evrim'in buradaki erkeklerden moral bulacağını düşünüyorum. Ünlülerden biri gitmezse takım olarak devam edeceksiniz. Ama ünlülerden biri elenirse artık haftalık takımlar yapacağız" dedi. Acun Ilıcalı, Survivor 2020’de kadın yarışmacıların performanslarının çok iyi olduğu ve erkek yarışmacıları ile mücadele edebileceklerini söyledi.

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