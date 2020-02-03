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Zatürre nedir akciğer iltihaplanmasına yol açıyor!

Tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olan zatürre sürekli öksürük ve yorgunluk belirtileriyle kendini gösteriyor.

Zatürre nedir akciğer iltihaplanmasına yol açıyor!
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Zatürre belirtileri ciddiye alınıp tedavi edilmediği müddetçe ölümcül sonuçlara neden olabilen bir hastalıktır. Akciğerlerin iltihaplanması sonucu oluşan bu hastalık hayat kalitesini düşüren bir hal almaktadır. Sürekli balgamlı öksürük, yeme bozukluğu ve yorgunluk hissi zatürrenin yaygın belirtilerini oluşturuyor. İşte zatürre hakkında bilinmesi gerekenler...

Zatürre nedir?

Zatürre, tıbbi literatürde pnömoni olarak adlandırılır. Akciğerin iltihabıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilir. En sık görülen, hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Akciğerde meydana gelen bu enfeksiyon, alveol adı verilen havayla dolu küçük akciğer keseciklerine iltihap hücrelerinin birikmesine ve yine bu alana kan damarlarından gelen serumun dolması şeklinde ortaya çıkan, bazen ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. İçleri serum sıvısı ve iltihap hücreleri ile dolan, yani hava içeriğini kaybeden alveoller solunum işlevlerini yerine getiremezler.

65 yaş üzeri ve kronik hastalarda sık görülüyor

Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülür.

Zatürre belirtileri

Solunum hareketleri ve öksürüğe bağlı olarak şiddetlenen göğüs ağrısı
Sürekli ve balgamlı öksürük
Aşırı susama, Hızlı solunum
Yüzde şişme, Kuru ve beyaz dil
Yeme bozukluğu, halsizlik
Miktarı azalmış ve bekletildiğinde açık renk tortu bırakan idrar
Koma, bilinç bulanıklığı

Zatürre tedavisi

Antibiyotikler, zatürre tedavisinin temelini oluşturur. Ayrıca bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedaviler genellikle uygulanır. Hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu doğabilir. 

Zatürreye neden olan mikrobun belirlenmesi çoğu kez mümkün olmayabilir. Ancak zatürre tanısı konduktan sonra en kısa zamanda antibiyotik tedavinin başlanması gereklidir. Bu nedenle hastanın yaşı, kronik hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlar dikkate alınarak antibiyotik tedavi başlanır. Balgamda herhangi bir mikrobun izlerinin saptanması ve bu mikrobun hangi antibiyotikle tedavi edilebileceğine dair veriler 72 saat içinde sonuçlanır. Sonuçlara göre antibiyotik tedavi yeniden düzenlenebilir. 

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