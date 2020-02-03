search menu
search
close

Mercimek köftesi nasıl yapılır karşı konulmaz lezzet!

Tadıyla mest eden sağlıklı bir tarif arıyorsanız mercimek köftesi tam da buna uygun. Leziz mi leziz mercimek köftesi tarifi içeriğimizde...

Mercimek köftesi nasıl yapılır karşı konulmaz lezzet!
-A A+

Lezzetiyle, sağlıklı ve doyurucu olmasıyla karşı konulmaz bir lezzet mercimek köftesi. Misafirlerinizle keyfini süreceğiniz mercimek köftesini yapmak çok basit. Sizin için hazırladığımız bu besleyici tarife bayılacaksınız. İşte mercimek köftesi tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı!

Mercimek köftesi için malzemeler:

1,5 su bardağı kırmzı mercimek
3 su bardağı sıcak su
1,5 su bardağı ince bulgur
2 adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
5 adet taze soğan
1/2 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber

Yapılışı:

Kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın. Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ekleyin ve mercimeği ocaktan alın. Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte yaklaşık 15 dakika bekletin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın ve doğranmış kuru soğanları kavurun. Biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyerek soğanlı karışımı 3- 4 dakika kadar kavurun. Bu sırada taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin. Doğranmış yeşillikleri ilave edin. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu tada hayran kalacaksınız: Cevizli kurabiye Bu tada hayran kalacaksınız: Cevizli kurabiye
Tatlı
Rita Ora bu kadarına pes dedirtti! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti! Rita Ora bu kadarına pes dedirtti! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Önceki Haberler
Geçmişe sünger çekmenin 7 yolu!
Geçmişe sünger çekmenin 7 yolu!
Balgamlı öksürük ve yorgunluk varsa dikkat!
Balgamlı öksürük ve yorgunluk varsa dikkat!
Hemoroit sorununun çözümü bu besinde!
Hemoroit sorununun çözümü bu besinde!
Yemeklerin vazgeçilmezi körinin bu faydası şaşırtıyor!
Yemeklerin vazgeçilmezi körinin bu faydası şaşırtıyor!
Deniz Akkaya'dan bomba cinsellik itirafı!
Deniz Akkaya'dan bomba cinsellik itirafı!
Sanat dünyasını yıkan haber! Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!
Sanat dünyasını yıkan haber! Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!
''Hiç birini aldattınız mı? sorusuna ünlü oyuncudan olay yanıt!
''Hiç birini aldattınız mı? sorusuna ünlü oyuncudan olay yanıt!
Cilt lekelerinden kurtulmanın sırrı havuç maskesinde!
Cilt lekelerinden kurtulmanın sırrı havuç maskesinde!
Yorumlar