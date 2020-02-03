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Cevizli kurabiye nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Çayınızın yanında sevdiklerinizle keyifle tüketebileceğiniz benzersiz bir cevizli kurabiye tarifi hazırladık. İşte enfes cevizli kurabiye tarifi!

Cevizli kurabiye nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!
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Yapılışı oldukça pratik, cevizin verdiği enfes tatla büyüleyen bir kurabiyeye ne dersiniz? Cevizli kurabiye ağızda dağılan yapısıyla vazgeçilmez kurabiye tarifleriniz arasında yerini alacak. Peki cevizli kurabiye nasıl yapılır? Tarif için gerekli malzemeler neler? Bu soruların yanıtı içeriğimizde!

Malzemeler:

175 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
1,5 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
1 adet portakal kabuğu rendesi
2 adet yumurta
2 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
4 - 4,5 su bardağı un

Üzerine:

10 adet ceviz içi(iri parçalar halinde)

Hazırlanışı:

Yumurta, tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, vanilya, yoğurt ve portakal kabuğu rendesini bir derin kabın içerisinde tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın.
Ardından üzerine kabartma tozunu ve azar azar unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Son olarak cevizi de ilave ederek biraz daha yoğurun. Ardından büyük büyük toplar halinde şekil vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine ceviz koyun. 180 derecede ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Ardından çıkarıp soğuttuktan sonra servis edin. Afiyetler olsun!

 

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