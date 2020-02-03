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Saça iyi gelen doğal maskeler neler kıvırcık saçlar için tereyağı birebir!

Sezona bağlı olarak yıpranan saçlarınızı doğal malzemelerle tedavi edebilirsiniz. İşte evde rahatlıkla yapabileceğiniz saç bakım kürleri!

Saça iyi gelen doğal maskeler neler kıvırcık saçlar için tereyağı birebir!
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Evinizde bulunan ürünlerden doğal saç maskeleri yapmanız çok kolay. Kışın yıpranan, kırılan ya da kuruyan saçlara en iyi gelecek bakım uygulamaları doğal besinlerden sağlanıyor. Saç problemlerinizi giderecek saç bakım kürlerini elmaelma.com olarak derledik...

Tereyağı

Kıvırcık saçlı olanlar için, tereyağı kullanmak, saçınıza nem ve parlaklık eklerken doğal dokularınızı geliştirmenin harika bir yoludur. Birkaç kaşık oda sıcaklığındaki tereyağını alın ve saçınıza sürün. Başınızı bir duş bonesi ile örtün ve bir saate kadar bekletin. Sonra normalde yaptığınız gibi saçınızı yıkayın.

Muz

Muzun sağlığımız için iyi olduğu bir sır değil. Muz potasyum açısından oldukça yüksek ve vücutlarımızı düzenlemeye yardımcı oluyor. Tüm bu büyük faydalar muzları saç maskeleri için inanılmaz bir seçim haline getiriyor. Muzlar vücudunuzun saçlarınızı daha güçlü ve daha kalın hale getirebilecek kolajeni sentezlemesine yardımcı olan mineral silis içerir. Bir muz saç maskesinin de saçınızı nemlendirerek ve kuru, kaşıntılı bir kafa derisinden kurtulmanızı sağlıyor. İki olgun muz ve yarım bardak hindistancevizi sütünü karıştırın. Saçınıza karışımı uygulayın ve 30 dakika bekletin, sonra maskeyi saçınızdan yıkayın.

Çay

Bazılarımız güne başlamak için çaya ihtiyaç duyar. Çayın güne başlamamızda etkisi olduğu kadar, saçlarınız üzerinde de etkisi oldukça büyük. Saçınızın son zamanlarda biraz donuk göründüğünü fark ettiyseniz, siyah çay, ona canlı bir parlaklık katmanın harika bir yolu! Biraz siyah çay demleyin ve soğuyana kadar bekletin. Çayı saçınıza dökün ve 10 dakika bekletin. Saçınızı ılık suyla duruladıktan sonra parlak saçlarının tadını çıkarın.

Elma sirkesi 

Elma sirkesi, saçları ve E vitamini açısından zengin argan yağı içerir. Saçınızda, saçınızı matlaştıran ürün birikimini gidermeye yardımcı olur. Bir karıştırıcıda 1/2 avokado, 2 yemek kaşığı argan yağı, 10 damla biberiye esansiyel yağı ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini birleştirin. Elde ettiğiniz maskeyi kuru saçlardan köklerden ipuçlarına kadar uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

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