Limonun saça faydaları neler saç tellerini kalınlaştırarak gürleştiriyor!

Yüksek oranda C vitamini içeren limon, sağlığa olan faydalarının yanında saçlara da iyi geliyor. Limonun saçlar için en önemli faydalarından biri saç tellerini kalınlaştırarak saçların gürleşmesini sağlaması. Ayrıca limon, içerdiği vitamin ve minerallerle kepek sorununu da yok ediyor. İşte limonun saçlar için bilinmeyen faydaları...

Limonun saça faydaları

- Limon içerisinde bol miktarda C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif barındırıyor. Bu özellikleri sayesinde limon, saç bakımında da önemli rol oynuyor.

- Eğer saçlarınızda kepek varsa, limon sizin için harika bir kurtarıcı olacaktır. Limon, saçta kepeklenmeye engel oluyor, var olanları da yok ediyor.

- Limon, içerdiği vitamin ve mineraller ile saç tellerini kalınlaştırıyor ve saçların gürleşmesini sağlıyor.

- Limondaki sitrik asit ile saçlarınızın rengini doğal yoldan açabilirsiniz. Rengini açmak istiyorsanız, saçlarınıza limon sürüp bir süre güneşte bekleyin. Saç renginizin kendiliğinden açıldığını göreceksiniz.

- Limon, doğal bir saç şekillendiricidir. Eğer saçlarınızın bozulmamasını istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz.

- Şekillendirici olmasının yanı sıra limon iyi bir saç parlatıcıdır. Eğer saçlarınızın parlak görünmesini istiyorsanız, saç kreminizin içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz.

- Limon, yağlı saçlar için de birebirdir. Saçları besler, yağlanmanın önüne geçiyor.

Limonu saçınıza uygularken dikkat!

Limon asidik olduğu için çok sık kullanıldığında saçın kurumasına neden olabiliyor, saç diplerine zarar verebiliyor. Kuruma ile birlikte saç diplerinde tahriş de meydana gelebiliyor. O yüzden saçınıza limon uygularken aşırıya kaçmamaya dikkat edin.

Limonlu saç maskesi tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)

3 yemek kaşığı bal

3 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayın.