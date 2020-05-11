search menu
search
close

Limonun saça faydaları neler saç tellerini kalınlaştırarak gürleştiriyor!

Limon, parlak, sağlıklı ve en önemlisi de gür saçlar için bulunmaz bir besin. Limonun saça faydaları içeriğimizde...

Limonun saça faydaları neler saç tellerini kalınlaştırarak gürleştiriyor!
-A A+

Yüksek oranda C vitamini içeren limon, sağlığa olan faydalarının yanında saçlara da iyi geliyor. Limonun saçlar için en önemli faydalarından biri saç tellerini kalınlaştırarak saçların gürleşmesini sağlaması. Ayrıca limon, içerdiği vitamin ve minerallerle kepek sorununu da yok ediyor. İşte limonun saçlar için bilinmeyen faydaları...

Limonun saça faydaları 

- Limon içerisinde bol miktarda C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif barındırıyor. Bu özellikleri sayesinde limon, saç bakımında da önemli rol oynuyor.

- Eğer saçlarınızda kepek varsa, limon sizin için harika bir kurtarıcı olacaktır. Limon, saçta kepeklenmeye engel oluyor, var olanları da yok ediyor.

- Limon, içerdiği vitamin ve mineraller ile saç tellerini kalınlaştırıyor ve saçların gürleşmesini sağlıyor.

- Limondaki sitrik asit ile saçlarınızın rengini doğal yoldan açabilirsiniz. Rengini açmak istiyorsanız, saçlarınıza limon sürüp bir süre güneşte bekleyin. Saç renginizin kendiliğinden açıldığını göreceksiniz.

- Limon, doğal bir saç şekillendiricidir. Eğer saçlarınızın bozulmamasını istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz.

- Şekillendirici olmasının yanı sıra limon iyi bir saç parlatıcıdır. Eğer saçlarınızın parlak görünmesini istiyorsanız, saç kreminizin içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz.

- Limon, yağlı saçlar için de birebirdir. Saçları besler, yağlanmanın önüne geçiyor.

Limonu saçınıza uygularken dikkat!

Limon asidik olduğu için çok sık kullanıldığında saçın kurumasına neden olabiliyor, saç diplerine zarar verebiliyor. Kuruma ile birlikte saç diplerinde tahriş de meydana gelebiliyor. O yüzden saçınıza limon uygularken aşırıya kaçmamaya dikkat edin.

Limonlu saç maskesi tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)

3 yemek kaşığı bal

3 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ev halini paylaşan Serenay'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı! Ev halini paylaşan Serenay'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı!
Magazin
Kanserli hücrelerle savaşan mucize! Kanserli hücrelerle savaşan mucize!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?
Bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?
Mankenliği bıraktı! yeni mesleği ise duyanları şoke etti!
Mankenliği bıraktı! yeni mesleği ise duyanları şoke etti!
Önceki Haberler
47'lik Seray, kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozunu paylaştı!
47'lik Seray, kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozunu paylaştı!
Evde çiçek bakımının püf noktaları burada!
Evde çiçek bakımının püf noktaları burada!
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun'dan yürek yakan paylaşım!
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun'dan yürek yakan paylaşım!
Bu besin, vücuttaki pis kanı söküp atıyor!
Bu besin, vücuttaki pis kanı söküp atıyor!
Kerimcan'dan bomba Danla açıklaması! Meğer bu yüzden kavga etmişler!
Kerimcan'dan bomba Danla açıklaması! Meğer bu yüzden kavga etmişler!
Oğluyla fotoğraflarını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Oğluyla fotoğraflarını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Sigara içenler için cilt lekelerini gideren maske tarifi!
Sigara içenler için cilt lekelerini gideren maske tarifi!
Survivor 2020 yarışmacısı koronovirüse yakalandı!
Survivor 2020 yarışmacısı koronovirüse yakalandı!
Yorumlar