Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile yatakta çekilmiş pozunu paylaştı!

TV8'de yayınlanan Doya Doya isimli programda jüri koltuğunda oturan Seray Sever, 2018'de evlendiği Eray Sünbül ile cesur bir pozunu paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatakta çekildiği pozu Instagram hesabından paylaşan Sever, paylaşımını yorumlara kapattı.

"Evliliklerinin 2. yıldönümünü kutladılar"

Seray Sever geçtiğimiz günlerde de eşiyle düğünlerinde dudak dudağa çekilen pozunu bir pozunu paylaşarak evlilik 2. yıl dönümünü kutlamıştı. Sever paylaşımına "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" açıklamasını eklemişti.