Saç dökülmesine ne iyi gelir pancar suyu için!

Genellikle erkeklerin belli bir yaştan sonra etkisini göstermesiyle muzdarip olduğu saç dökülmesi sorunu genetik faktörlere bağlı gelişse de yediğimiz besinler de büyük ölçüde saç dökülmesinde etkili. Saç dökülmesini engelleyen gıdaları günlük beslenme rutininizin bir parçası haline getirdiğinizde saçlarınız yeniden güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşacak. İşte saç dökülmelerine son veren mucize besinler!

Pancar suyu

Pancar yapısıyla tam bir potasyum kaynağıdır. Saç dökülmesinin genel sebebi potasyum eksikliğidir ve bu mineral saç gelişimi için önemlidir. Pancar suyunda bol miktarda potasyum bulunması saçınızın dökülmesini engeller ve hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca pancar suyunun karbonhidratlar, proteinler, kalsiyum, B vitamini ve C vitamini bakımından da zengin olması saçlarınıza sağlıklı bir görünüm katar.

Yumurta

Şifa kaynağı olan yumurta, zengin protein, çinko, selenyum, kükürt ve demirden zengindir. Çinko, kafa derisi dokularının onarımı ve saç köklerinin etrafındaki yağ bezelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Saç köklerine oksijen getirerek sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Yaban mersini

Yaban mersini bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini saç derisine daha iyi dolaşım sağlar ve aynı zamanda saç köklerini besleyen hassas kan damarlarını da korur.

Adaçayı

Günlük bir adaçayı yağı ya da bir baharat olarak adaçayı tüketimi, vücudun cildin yenilenme sürecini iyileştirerek sağlıklı bir cilt ve saça dönüşür. Şampuanınıza adaçayı özü ekleyin veya saç büyümesini teşvik etmek için adaçayı çayı için.