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Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu

Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu

Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu
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Elazığ merkezli 6.8'lik deprem sonucunda; binalar çöktü ve birçok vatandaş hayatını kaybetti. Ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları başlatılırken birçok sosyal medya kullanıcısı Ilıcalı'nın da kampanya başlatmasını talep etti. 

Tüm Türkiye seferber oldu 

20'den fazla vatandaşımızın hayatına mal olan depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da depremzedeler için bağış kampanyaları düzenleniyor. Birçok ünlü, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınlarken, Demet Akalın ve Haluk Levent yardım için kolları sıvadı. Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'ya da Twitter'dan mesaj yağdırdı. 

Mesajı yeterli bulmadılar, yardım talebinde bulundular

Ünlü televiyoncu Acun Ilıcalı'da hem Instagram hem de Twitter hesabından depremde hayatını kaybeden ve yaralanalar için mesaj yayınlayan isimler arasındaydı. Ancak Ilıcalı'nın mesajını takipçileri yeterli bulmadı.

2 Milyon Tl'lik bağış yapmıştı

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yaptığı Fenerbahçe WinWin programında kızları için 1907 forma ve reklam gelirini Fenerbahçe Kulübü'ne vereceğini söylemişti. Ilıcalı, reklam geliri ve aldığı formalarla birlikte 2 milyon TL'lik bir bağış yapmıştı.

 

 

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