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Saç kırıklarına ne iyi gelir yoğurt ve zeytinyağı maskesi uygulayın!

Saçlarda yaşanan sorunlar uçlarda kırılmalara, çatallaşmış bir görüntüye sebep oluyor. Ancak bu sorunun üstesinden paylaştığımız maskelerle gelebilirsiniz!

Saç kırıklarına ne iyi gelir yoğurt ve zeytinyağı maskesi uygulayın!
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Saçlara uygulanan boyalar, fön işlemleri, çevresel faktörler gibi saçın kırılmasına, kurumasına neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle sürekli kullandığınız bu uygulamalara ara vermeniz gerekiyor. Saç maskeleri de saça istenen canlılığı vermek ve beslemek için önemli yöntemlerden. Eğer kırıkları saçınızı kestirmeden doğal yöntemlerle çözmek istiyorsanız hazırladığımız maske tariflerine bir göz atın!

Saç kırıklarını önlemek istiyorsanız bunlara dikkat!

- Sık sık saçlarınızı boyatmak yerine boyama işlemini uzun bir zaman dilimine yayın.

-  Banyo sonrası kullandığınız saç kurutma makinesini düşük ısıda çalıştırın.

- Saçlarınızı tararken saçınızın iyice kurumasını bekleyin. Böylece saçın zarar görmesini engellenecektir.

- Saç şekillendirici kullanırken çok fazla ısıya maruz bırakmadan öncesinde saçınızı bu ısıdan koruyucu ürünler kullanmanızda fayda olacaktır.

- Saç kremi seçiminde dikkatli olmalı ve saça uygulandıktan sonra fazla bekletmeden durulamalısınız. 

Yoğurt ve zeytinyağı maskesi

1/4 bardak yoğurt ve bir yemek kaşığı zeytinyağını çırpın ve saçlarınıza sürün. 20-30 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.

Bal, yumurta sarısı ve zeytinyağlı formül 

4 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı bal. Tüm bu malzemeleri karıştırın ve saç derisinden saç uçlarına kadar masaj yaparak yedirin. Saçınıza bir bone takarak 30 dakika maskeyi saçınızda bekletin. Son olarak doğal bir şampuan kullanarak saçlarınızı ılık su ile yıkayın.

 

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