Seda Sayan kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklayan ünlü şarkıcı Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın ricasıyla sunduğu Yemekteyiz programından da ayrılma kararı aldı. Seda Sayan her iki programda da çok yorulduğunu ifade ederek ekranlardan uzaklaşmaya karar veren şarkıcı bir takipçisinin yorumunu görünce sinirden deliye döndü. Sayan, bir takipçisinin kendisini eleştirmesine dayanamayarak küfürle cevap verdi.

Yorumu görünce öfkeden çılgına döndü

Bir kullanıcı "Zuhal Topal ile ... yarıştıracağım diye Onur'u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi… Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal'i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda'yı… Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler insanlar Onur'un kendi isteği ile Yemekteyiz'i bıraktığına inanmadı" deyince Seda Sayan küplere bindi.

''Dangalakça yorum yapıyorsun''

Kullanıcıya cevap veren Sayan şöyle dedi: "Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere 'Ben bıraktım' dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık… Şimdi ... git sayfamdan."