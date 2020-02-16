Tarkan konser için gittiği Monaco'dan eşiyle pozlarını paylaştı!

Megastar Tarkan özel bir etkinlik kapsamında vereceği konser için gittiği Monaco'da sahne öncesi eşiyle turistik gezintiye çıktı. Hem konser verip hem de eşi ile tatil yapan Tarkan, romantik pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Takipçilerinden büyük ilgi

Uzun zamandır birlikte paylaşım yapmayan çiftin Monaco pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çifti, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.

"Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil" diyen çiftten Pınar Tevetoğlu'nun geçtiğimiz aylarda hamile olduğu iddia edilmişti.