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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ilk sergisini açacağı tarihi duyurdu!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, çizimlerini sunacağı serginin açılış tarihini büyük bir heyecanla, Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ilk sergisini açacağı tarihi duyurdu!
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Oyunculuğunun yanında aynı zamanda resim sanatıyla da ilgilenen Nurgül Yeşilçay, ilk sergisinin açılışı hakkında mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu heyecanını "ilk serimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta açıyorum" sözleriyle dile getirdi.

"Belki sergide görüşürüz!"

43 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram gönderisine "Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında, Modigliani 33, Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta ancak açıyorum. Çok heyecanlıyım ama çok. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında ayrıntıları yazacağım belki sergide görüşürüz" notunu ekledi.

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