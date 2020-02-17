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Pastırmalı humus nasıl yapılır enfes bir tat!

Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pastırmalı humus tarifini bir araya getirdik!

Pastırmalı humus nasıl yapılır enfes bir tat!
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Akşam sofralarınıza farklı lezzetler denemek isteyenler için Orta Doğu mutfakalarına ait olan pastırmalı humus tarifini bir araya getirdik! Sizde evde farklı lezzetleri denemek için pastırmalı humus yapabilirsiniz. İşte evde pastırmalı humus yapmanın en pratik yollarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz.

Malzemeler:

500 gram nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı tahin
1 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

1/2 adetkırmızı soğan(ince doğranmış)
2 yemek kaşığıçam fıstığı
10 adet kurutulmuş domates(doğranmış)
1/4 demet maydanoz(doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
4 dilim çemensiz pastırma

Hazırlanışı:

Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları yumuşayana kadar pişirin.
Yumuşayan nohutları 1 kepçe kaynadığı su ile birlikte mikserden geçirin ve kabuklarından ayrılması için süzgeç yardımıyla eleyin. Bir kaba koyduğunuz nohut ezmesinin üzerine tahin, limon suyu, tuz, kimyon, tuz, sarımsak ve zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın. Humusu servis ederken fırında veya ocakta ısıtın.
Humusu tabağa yayın ve üzerine tereyağ ile birlikte kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirin. Kuru domates ve çam fıstığı ayrı bir tavada 1 kaşık yağ ile birlikte soteleyin ve servis edeceğiniz humusun üzerine gezdirin. Doğranmış kırmızı soğan ve maydanozu da ekledikten sonra son olarak kızarttığınız pastırmaları da ekleyin ve kıtır ekmek ile servis edin. Afiyet olsun...

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