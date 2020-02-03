search menu
search
close

Deniz Akkaya'dan olay cinsellik itirafı geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum!

"Şişman bir erkekle beraber olmam" sözleri tartışma yaratan manken Deniz Akkaya'dan bomba cinsellik itirafı!

Deniz Akkaya'dan olay cinsellik itirafı geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum!
-A A+

Manken Deniz Akkaya, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.Deniz Akkaya, cinsel hayatının olmadığını belirterek "Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" dedi. Gence'nin sohbetin devamında yönelttiği ve Akkaya'nın bunlara verdiği yanıtların ilgili bölümü şöyle:

Bu kadar sporun cinselliğe etkisi ne oluyor? 

Hiç cinsel hayatım yok! Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum.

''İki yıldır hiç mi cinsellik yaşamadınız?''

Geçen gün Cem Yılmaz çok güzel bir şey söyledi, "Eve erken gidiyorum, yatağa Cem Yılmaz'la giriyorum". Ben de yatağa Deniz Akkaya'yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli.

Libidonuzda sorun yok hani!

Tam tersi. Hayatın başka yerlerinde tık olmayınca kendini spora veriyorsun işte. Pazar günleri spor salonunu ilk ben açıyorum, beş ayrı hocam var. Crossfit, fitness, yoga, boks, direk dansı yapıyorum... Bütün enerjimi atıyorum. Bir de şunu söylemek lazım: Kaslı bir vücuda sahip olmak için önünüzde üç engel var. Şeker, alkol ve erkek arkadaş... Benim bedenimle en mutlu olduğum zamanlar hep yalnız olduğum zamanlar.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İçinizi ısıtacak lezzet: Ayran aşı çorbası İçinizi ısıtacak lezzet: Ayran aşı çorbası
Yemek
Aman dikkat! Yumurtaları burada saklamayın! Aman dikkat! Yumurtaları burada saklamayın!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Önceki Haberler
Sanat dünyasını yıkan haber! Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!
Sanat dünyasını yıkan haber! Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!
''Hiç birini aldattınız mı? sorusuna ünlü oyuncudan olay yanıt!
''Hiç birini aldattınız mı? sorusuna ünlü oyuncudan olay yanıt!
Cilt lekelerinden kurtulmanın sırrı havuç maskesinde!
Cilt lekelerinden kurtulmanın sırrı havuç maskesinde!
Rita Ora bu kadarına pes dedirtti! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Rita Ora bu kadarına pes dedirtti! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Kahvaltıda pratik lezzet: Pekmezli kaçamak tarifi
Kahvaltıda pratik lezzet: Pekmezli kaçamak tarifi
Dünya virüsle pençeleşirken ünlü ikoncanın son paylaşımı olay oldu!
Dünya virüsle pençeleşirken ünlü ikoncanın son paylaşımı olay oldu!
Seksin süresini uzatacak ipuçları!
Seksin süresini uzatacak ipuçları!
Lezzetine doyum olmaz: Sütlü un helvası
Lezzetine doyum olmaz: Sütlü un helvası
Yorumlar