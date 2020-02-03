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Körinin faydaları neler yüksek kan şekerini düşürmeyi sağlıyor!

Köri içerdiği birçok baharat ve zengin vitaminler sayesinde hastalıklara iyi geliyor. Yüksek kan şekerini düşürüyor. İşte körinin bilinmeyen faydaları!

Körinin faydaları neler yüksek kan şekerini düşürmeyi sağlıyor!
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Yemeklere kattığı aroma ve lezzetle bildiğimiz köri, içerisindeki zengin vitamin ve mineral sayesinde vücuda faydaları saymakla bitmeyen bir baharat. Antioksidan kaynağı olan köri, şekeri düşürüyor, iltihapları önlüyor ve kanserden koruyor. Her derde derman olan körinin faydalarını sıraladık. İşte körinin daha önce duymadığınız yararları!

İltihaplanmaları önler

Köri; zerdeçal, kişniş ve acı biber gibi baharatlarla doludur. Karışımdaki ana baharatlardan biri olan zerdeçal, kurkumin adı verilen bir madde içerir. Kurkumin de yüksek anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Zerdeçalın romatoid artrit, osteoartrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi hastalıkların semptomlarını hafiflettiği de kanıtlanmıştır. Köri tozunda yaygın olarak bulunan biber ve kişniş gibi diğer baharatlar da iltihap önleyici etkiye sahiptir.

Kanserden koruyor

Köri tozunun içerdiği baharatların çoğu, antikanser özelliklerine sahiptir ancak zerdeçal bunlar içerisinde en güçlü etkiye sahip olanıdır. Yapılan bir araştırmada kalın bağırsak kanseri olan 126 kişiye 30 gün boyunca kurkumin takviyesi verildi. Sonucunda kanserli hücrelerin ölümünün hızlandığı ve enflamasyonun azaldığı ortaya çıktı.

Yüksek kan şekerini düşürür

100 binden en fazla kişide yapılan bir araştırma; orta miktarda köri tüketenlerin kan şekeri seviyelerinin, ayda 1 kereden daha az tüketenlere göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.

Kalp dostu

Köri, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri gibi kalp hastalığına yol açan risk faktörlerini azaltır. Ayrıca kan akışını düzenleyerek kalp sağlığına da fayda sağlar.

Beyin sağlığını korur

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, zerdeçalın ana bileşiği olan kurkuminin zihinsel yavaşlama belirtilerini önemli ölçüde iyileştirebildiğini ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabildiğini göstermiştir.

Tokluk hissi sağlar 

Yemeklerine köri ekleyenlerin eklemeyenlere göre kendini daha tok hisssettiği ve yeme isteğinin azaldığı araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Antioksidan zengini

Antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen reaktif moleküllerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olan bileşiklerdir. Vücudunuzda bulunan çok fazla serbest radikal; kalp hastalığı, kanser gibi hastalıklarla ilişkili olan oksidatif strese yol açabilir. Antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek ise, oksidatif stresin etkilerini kırıp hastalık riskinizi azaltabilir. İşte köri de bu besinlerden biridir. Köri; kurkumin, kuersetin, pinen, lutein, zeaksantin ve cuminal gibi bol miktarda antioksidan içerir. Bu nedenle yemeklere antioksidan açısından zengin köri eklemek, oksidatif stresi ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Vücudu hastalıklardan korur

Körinin içerisinde bulunan kurutulmuş kişniş gibi otlar, enfeksiyonların vücudu etkilemesini önleyen antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. E.coli ve diğer bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıkların önlenmesinde de çok faydalıdır. Vücutta bulunan diğer enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur.

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