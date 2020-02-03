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Mısırın faydaları neler hemoroit sorunlarını önler!

Mısır, içerdiği pek çok vitamin ve mineralle sağlık açısından oldukça yararlıdır. Üstelik hemoroitleri de önler. İşte mısırın mucizevi faydaları!

Mısırın faydaları neler hemoroit sorunlarını önler!
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Dünyada en çok üretimi yapılan ve tüketilen besinlerden olan mısır vücut için çok yararlı bir besin. Mısır, A ve E vitamininden zengin yapısıyla birçok hastalığı tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olur. Vücuttaki enerjiyi arttırır, kan şekeri ve kolesterolü düşürür, hemoroitin önlenmesini sağlar. İşte mucize besin mısırın hiç duymadığınız yararları!

Kansızlığı giderir

Mısır, B12 Vitamini bakımından zengindir, folik asit ve demir vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur. Taze kırmızı kan hücreleri üretmek için gereken besin maddelerini sağlayarak anemi riskini azaltmada yardımcı olur.

Enerji Artırıcı

Sporcuysanız veya spor salonunda spor yapmayı seviyorsanız, öğünlerinize daha sık mısır ekleyin. Mısır, daha uzun bir süre enerji sağlayan ancak daha yavaş bir hızda sindirilen kompleks karbonhidrat içerir.

Kan şekeri ve kolesterol seviyesini düşürür

Mısır ve mısır yağı kan akışını arttırır, kolesterol emilimini düşürür ve insülini düzenler. Mısır, şeker hastaları ve kolesterol hastaları için mükemmel bir seçimdir. Mısır, B1 Vitamini, B5 Vitamini ve C Vitamini açısından oldukça zengin olup hastalıklarla mücadelede ve yeni hücrelerin üretilmesinde önemli rol oynar. Yüksek lifli mısır, aynı zamanda şeker hastalarında kan şekeri seviyesini azaltarak vücuttaki kolesterol seviyelerini düşürmede yardımcı olur.

Hemoroitleri önler

Bir bardak mısırın lif içeriği, günlük önerilen miktarın % 18.4’ü kadardır. Bu, kabızlık ve hemoroit gibi sindirim problemlerini hafifletmenin yanı sıra, tam tahıllı olması nedeniyle kolon kanseri riskini azaltmada yardımcı olur.

Kalbi destekler

Son araştırmalar, tanelerinde bulunan fito-besin maddelerinin geniş bir kombinasyonu sayesinde mısırın antioksidanlar açısından zengin olduğunu göstermektedir. Mısırda bulunan, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler kalp destekleyici özelliklerden sorumludur.

Sağlıklı bir cilt

Mısır, kolajen üretimini artıran ve UV kaynaklı serbest radikallerin cilde zarar vermesini önleyen C vitamini ve likopen içerir. Mısır; yemenin yanı sıra, mısır yağı, mısır nişastası gibi ürünleri cilde doğrudan uygulanabilir ve çoğu kozmetik üründe bir bileşen olarak kullanılabilir.

Sağlıklı kilo almaya yardımcı

Mısır yüksek miktarda kalori içerdiği için, hızla kilo almak isteyenlerin mutlaka tüketmesinde yarar vardır.

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