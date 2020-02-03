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Ömer Dönmez kimdir Yeşilçam'ın Ömercik lakaplı ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!

Ömercik lakabıyla birçok filme imza atan ve Yeşilçam'a damgasını vuran ünlü oyuncu Ömer Dönmez vefat etti.

Ömer Dönmez kimdir Yeşilçam'ın Ömercik lakaplı ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!
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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti. Vefat haberini ünlü oyuncunun yeğeni sosyal medya hesabından duyurdu. 

Yeğeni sosyal medyadan duyurdu 

Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya hesabından duyurdu. Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti. Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya hesabından duyurdu. Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. REKLAM ads by AdMatic Yeşilçam'ın acı kaybı! 'Ömercik' hayatını kaybetti ÖMER DÖNMEZ KİMDİR? 1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve 'Ömercik' adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses'i 'Ayşecik'le Ömercik', 'Hayat Sevince Güzel' gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Ömer Dönmez kimdir? 

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve 'Ömercik' adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses'i 'Ayşecik'le Ömercik', 'Hayat Sevince Güzel' gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

 Ömer Dönmez kimdir Yeşilçam'ın Ömercik lakaplı ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!

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