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Çiğ börek tarifi çıtır çıtır bir lezzet!

Çiğ börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çıtır çıtır enfes bir lezzet olan çiğ böreği evde kolayca yapmanız mümkün! İşte nefis çiğ börek tarifi!

Çiğ börek tarifi çıtır çıtır bir lezzet!
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Bugün de siz değerli okuyucularımız için harika bir lezzet hazırladık. Tatar mutfağına özgü olan bu enfes çiğ börek tarifini denemediyseniz mutlaka hemen denemelisiniz. Çiğ böreği evde yapmak da oldukça basit. Çıtır çıtır bir lezzet! Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ böreğin malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı...

Malzemeler:

200 gr kıyma
2 çorba kaşığı yoğurt
5 su bardağı un
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ
Karabiber
Tuz

Nasıl yapılır?

Derin çukur bir kaba yoğurt, un ve su bardağı suyu koyup iyice yoğurun. Bir miktar unu tezgaha serpin. Unlu tezgaha bir sıkımlık hamuru koyun. Koyduğunuz hamurları iyice yuvarlayın. Bir kapta kıymaya karabiber ve tuzu serpin. Hepsini birlikte iyice yoğurun. Tezgahı tekrar unlayıp hamurları merdane ile açın. İçine hazırladığınız malzemeyi yeterince koyun. Hamurun kenarlarını bir tabak yardımıyla kesin. Parmaklarınızla ucunu şekillendirin. Sıvı yağı tavada kızdırın. Börekleri yağda 2-3 dakika çevirerek kızartın. Kızarttığınız börekleri içine kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alın ve servis edin. Afiyet olsun. 

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