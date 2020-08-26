Simge Sağın, havuz başında verdiği iddialı pozlarla gündem oldu!

Tatiline Çeşme Alaçatı'da devam eden şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor.

1.3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Simge Sağın, havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarıyla büyük ilgi gördü. Sağın'ın, "Kendimi yine yeniden evimde hissettiğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma 64 binin üzerinde beğeni geldi.

Övgü dolu yorumlar aldı

39 yaşındaki şarkıcının paylaşıma hayranları övgüler yağdırırken, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Çok güzelsin", "Fıstık gibisin" ve "Ortalığı yaktın" şeklinde yorumlar geldi.