Evde kruvasan nasıl yapılır? Fransızların meşhur kahvaltı tarifi!

Fransızların meşhur kahvaltısı olan kruvasan son dönemlerde de oldukça popüler olan atıştırmalıklarımız arasında yer aldı. İster çikolatalı ister reçelle afiyetle yiyebileceğiniz bu enfes lezzeti sizde evde en kolay haliyle yapabilirsiniz. Evde kruvasan nasıl yapılır? İşte en basit püf noktalarıyla kruvasan yapamanın yolları. Kruvasan yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket yaşmaya, 1 çay bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane oda sıcaklığında yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-4, 5 su bardağı un, hamuru açmak için nişasta, hamurun aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Şeker ılık su ve mayayı yoğurma kabına alıp mayanın aktif hale gelmesini bekleyin. Daha sonra sütü sıvı yağı yumurtayı ve tuzu da ekleyip güzelce karıştırın. Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvama geldikten sonra 5 10 dakika daha yoğurun. 15 dakika üzerini nemli bezle kapatarak dinlendirin. Dinlenen hamuru 14 eşit parçaya bölüp bezeler halime getirin. İlk 7 sini alıp tabak büyüklüğünde nişasta kullanarak açın.

Her kata eritilmiş tereyağından sürerek üst üst koyun. En üst hamura yağ sürmüyoruz kenara alıp üzerlerini örtün. Kalan 7 beze içinde aynı işlemi yapın. İlk açtığınız 7'li yağlanmış hamuru alıp ellerinizle bastırıp kenarlarından çekiştirerek açın. Açtığınız hamuru 12 eşit parçaya bölüp içlerine birer tatlı kaşığı nutella sürün ve sarın. Yarım saat tepsi mayası için bekleyin. Yarım saat dolduktan sonra yumurta sarılarını sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.