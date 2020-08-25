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Kıymadan döner nasıl yapılır iştah kabartan lezzet!

Kebapçıyı evinize getiren enfes kıymadan döner tarifine mest olacaksınız. Peki kıymadan döner nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Kıymadan döner nasıl yapılır iştah kabartan lezzet!
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Dışarıda yemeyi çok sevdiğimiz döneri aslında evde de yapabilirsiniz. Hazırlaması oldukça basit, mükemmel bir lezzet. Yanına hazırlanacak şehriyeli pilav, köz biber ve domatesiyle, hayran kalacağınız bu tarifi mutlaka denemenizi öneririz. İşte  hem bütçe hem de zamandan tasarruf ettiren, bol porsiyonlu kıymadan döner tarifi!

Kıymadan döner malzemeleri:

2 adet soğan
3 diş sarımsak
4 yemek kaşığı irmik
3 yemek kaşığı yoğurt
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 kilogram orta yağlı dana kıyma
1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Kıyma ve sıvı yağ hariç tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Kıymayı da ekleyin ve robotu tekrar çalıştırın. Tezgaha streç film serin. Karışımı ikiye bölün ve yarısını silindir biçiminde, streç filmin üzerine alın. Her tarafını sararak salam şekli verin. Harcın diğer yarısına da aynı yöntemle şekil verin. 1 gece dondurucuda bekletin. Donmuş harcı yaprak yaprak dilimleyin. 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklediğiniz tavada  pişirin. Arzuya göre közlenmiş veya söğüş sebzeyle servis edin. Afiyet olsun!

 

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