İrmikli fincan lokumu nasıl yapılır 5 malzemeli enfes tat!

Herkesin evinde bulunan temel malzemelerden harika bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Fincan lokumu süt, şeker, irmik, nişasta ve Hindistan cevizi kullanarak yapabileceğiniz en hafif ve nefis lezzetlerden. Çayınızın yanında eşe dosta ikram etmelik, canınız hafif bir tatlı çektiğinde hemencecik yapmalık bir tat fincan lokumu. Sizi daha fazla bekletmeden bu enfes tatlı tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte fincan lokumu tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

700 ml.süt

1,5 yemek kaşığı nişasta

Bulamak için:

1 çay bardağı hindistan cevizi

Yapılışı:

İrmik, nişasta ve şekeri bir minik tencereye alıp güzelce karıştırın. Üzerine sütünü ilave ederek güzelce çırpın. Ocağa alıp karıştırarak pişirmeye başlayın. Göz göz olup kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Hafif ıslatılmış fincanlara tatlınızı pay edin. Buzdolabında en az 2 saat, ideali 4 saat soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde fincandan çıkararak dilim dilim kesip Hindistan cevizine bulayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!