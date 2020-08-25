Diş eti çekilmesi nedir dişleri gıcırdatmak ve sıkmak sebep oluyor!

Estetik ve sağlık açısından olumsuz bir durum olan diş eti çekilmesinin nedenlerinden biri de dişleri gıcırdatmak ve sıkmak. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediğinde, dişleri destekleyen doku ve kemik yapıları ciddi şekilde hasar görebilir ve diş kaybına kadar sonuçları olabiliyor. Diş eti çekilmesiyle ilgili merak edilenler haberimizin devamında...

Diş eti çekilmesi nedir?

Diş eti çekilmesi yaygın bir diş problemidir. Her yaşta insanda gözlenebilir. Çoğu insan diş etlerinde çekilme olduğunu fark etmeyebilir, çünkü diş eti çekilmesi yavaş yavaş gerçekleşir. Diş eti çekilmesi farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bu problemin tedavisi altta yatan etmene bağlı olduğundan diş eti çekilmesinden şüpheleniyorsanız, vakit geçirmeden bir diş hekimine başvurmanız gerekmektedir.

Diş eti çekilmesi belirtileri

Diş eti çekilmesinin ilk belirtisi genellikle dişlerde hissedilen hassasiyettir. Bunun haricinde diş eti çekilmesinin belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Diş etlerinde, diş fırçalarken ya da normal zamanlarda görülen kanama

Sert yiyecekler yerken (elma, armut gibi) gözlenen kanama

Dişin normalden daha uzun gözükmesi

Diş etlerinde gözlenen kızarıklık veya şişkinlik

Diş eti çekilmesi neden olur?

Periodontal hastalıklar: Bunlar diş eti dokusunu ve dişlerinizi yerinde tutan kemiği tahrip eden bakteriyel diş eti enfeksiyonlarıdır. Diş eti hastalığı, diş eti çekilmesinin ana nedenidir.

Genetik etmenler: Bazı insanlar diş eti hastalığına karşı daha duyarlı olabilir. Yapılan araştırmalar toplumun %30'unun yaptıkları diş bakımından bağımsız olarak diş eti hastalığına yatkın olabileceğini göstermektedir.

Dişleri gıcırdatmak ve sıkmak: Bazen kendiniz fark etmeseniz bile özellikle stres yaşadığınız dönemlerde dişlerinizi sıkabilirsiniz. Dişlerinizi sıkmak veya gıcırdatmak dişlerinize çok fazla kuvvet uygulayarak diş etlerinin çekilmesine neden olabilir

Yanlış ve sert diş fırçalama: Dişlerinizi çok sert veya yanlış bir şekilde fırçalarsanız, dişleri koruyan yapının (diş minesi) yıpranmasına ve diş etlerinizin çekilmesine neden olabilirsiniz.

Yetersiz diş bakımı: Yetersiz ve az sıklıkta fırçalama, antibakteriyel gargara ile çalkalamama, diş ipi kullanmama gibi etmenler özellikle dişlerin arasında bulunan plakların tartar denen diş eti taşlarına dönüşmesini kolaylaştırır. Tartarlar dişlerinize ve diş etlerinize yapışan oldukça sert yapılı maddelerdir ve sadece profesyonel diş temizliği ile çıkartılabilirler. Bu tartarlar diş eti çekilmesine yol açabilir.

Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?

Diş eti çekilmesini önlemenin diğer yolları şunlardır:

Sigara ya da başka bir tütün ürünü kullanıyorsanız, vakit geçirmeden bırakın.

Dengeli ve sağlıklı bir diyet yapın.

Ağzınızda oluşan değişiklikleri yakından takip edin ve ihmal etmeyin.