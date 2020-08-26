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Büşra Develi kimdir doğum gününde aşkını ilan etti!

Sevilen oyuncu Büşra Develi, 27. yaşını erkek arkadaşıyla kutladı. Develi, sevgilisiyle olan pozunu ilk kez sosyal medyada yayınlayarak aşkını ilan etti.

Büşra Develi kimdir doğum gününde aşkını ilan etti!
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27. yaş gününü kutlayan Büşra Develi, arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Yemekte sevgilisiyle dudak dudağa poz veren ünlü oyuncu aşkını ilan etti.

Sevgiliyle ilk paylaşım

Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan genç oyuncu, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Doğum gününde kural bozan Develi'nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Büşra Develi kimdir?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.

Büşra Develi, 2015 yılındaİlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı.Büşra Develi, 2015 yılındaCem Karcıyönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.

180 cm. boyunda ve 55 kğ. olan ve ilk defa bir dizide oynayan Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir.

 

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