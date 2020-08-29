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'Fatma Girik öldü mü' iddialarına usta oyuncu Fatma Girit'ten yalanlama geldi!

Yeşilçam ustalarından Fatma Girik, sosyal medyada yayılan 'öldü' haberleriyle ilgili konuştu. Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım." dedi.

'Fatma Girik öldü mü' iddialarına usta oyuncu Fatma Girit'ten yalanlama geldi!
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Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in (79) öldüğü yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sanatçının öz yeğeni çıkan haberleri yalanlarken, bir açıklama da Fatma Girik'ten geldi. Yeşilçam'ın efsane ismi, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti ve ekledi: "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Annem, kardeşim yanımda."

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik hakkında, 'öldü' iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Bodrum'daki 3 katlı deniz manzaralı evinde istirahat eden Girik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) telefonda yaptığı açıklamada, hakkındaki 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

"Böyle haberleri nasıl yapıyorlar?"

Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' haberlerinin kendisini üzdüğünü söyleyen Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" diye konuştu.

Öz yeğeni çıkan haberleri yalanladı

Twitter hesabından Girik'in ölüm haberleri hakkında açıklama yapan ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, "Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi" dedi.

Kaynak: DHA

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