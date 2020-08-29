Deren Talu, bikinili pozuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İşletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile Alaçatı tatiline ara veren Talu, annesinin yanına gitti. Deren, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Cesur pozlarına beğeni yağdı

Deniz kenarında siyah bikinisiyle poz veren Deren Talu'nun cesur paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Deren'in fotoğrafına ilk yorum yapan isim, annesi Defne Samyeli oldu. Samyeli, kızının paylaşıma ateş emojisi koyarak hayranlığını gösterdi.

İşte Deren Talu'nun olay pozları...

Defne Samyeli de bikinili pozlarıyla dikkat çekmişti

Öte yandan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarla dikkatleri üzerine toplamıştı. 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Samyeli'nin paylaşımına adeta beğeni yağmıştı.