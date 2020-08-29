Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi!

Arabesk müziğinin tanınmış isimlerinden Bergen'in hayatının anlatılacağı proje, koronavirüs tamamen bittikten sonra başlayacak. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın olacağı yapımın çekimleri Adana, İstanbul ve Ankara'da gerçekleşeceği için böyle bir karar verildiği ortaya çıktı.

Serenay 'Bergen' için kampa girmişti

Milliyet'te yer alan habere göre: Serenay Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen'i canlandırmak üzere kampa da girmişti. Sarıkaya beyazperdede hayat vermeye hazırlandığı arabesk müziğin bir dönemine damga vurmuş sanatçısı Bergen'in ailesiyle tanışacağını söyledi.

"1,5 yıldır bu rol için çalışıyorum"

Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada "Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Şimdi ailesiyle tanışacağım. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.